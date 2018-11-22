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Как делают автомобили GM Uzbekistan

Всего за 24 часа: GM Uzbekistan снова сократила сроки бронирования авто

© Новости Узбекистана
Экономика
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Цель нововведений – борьба с ложными заявками на приобретение машин в дилерских центрах.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Компания GM Uzbekistan сократила срок бронирования автомобилей до одного дня, сообщает пресс-служба.

Теперь клиентам, которые воспользовались платформой Uzavtosavdo, необходимо заключить договор на покупку или осуществить оплату в течение 24 часов.

Автосалон GM Uzbekistan
Пресс-служба GM Uzbekistan
Сколько авто узбекистанцы купили в приложении Uzavtosavdo за неделю

Платформу оптимизируют, чтобы отсеивать ложные заявки на приобретение автомобилей, которые находятся в дилерских центрах. По истечению указанного срока выбранный автомобиль будут снимать с брони.

В начале ноября GM Uzbekistan запустила платформу для онлайн-продажи автомобилей. В первую неделю ею воспользовались более 2,66 тысячи пользователей.

Ранее сообщалось, что GM Uzbekistan временно прекратила приемок новых заявок на автомобили Damas и Labo.

Теги:
покупка, Автомобили, GM Uzbekistan



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