Острый и узбекский: Турция закупает 35 тысяч тонн перца из республики

Стоимость поставок составит 49 миллионов долларов, также планируется еще один крупный контракт на 200 тысяч тонн продукта.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Компания "Узбекозиковкатхолдинг" поставит в Турцию 35 тысяч тонн сухого острого перца на 49 миллионов долларов, сообщает портал RusTurkey.com.

Как заявил журналистам председатель правления узбекского холдинга Тохиржон Жалилов, сейчас стороны готовят еще один контракт, речь идет уже о 200 тысячах тонн продукта. В дальнейшем Узбекистан и Турция намерены расширять сотрудничество в этом направлении.

© Sputnik / Юрий Кавер В Каракалпакстане вместо хлопка посадят красный перец

В 2018 году Узбекистан развивает экспорт красного перца – например, в Каракалпакстане посадили именно этот продукт вместо хлопка. Предпочтение отдают зарубежным сортам, поскольку их уровень горечи соответствует мировым стандартам.

Урожай с одного гектара достигает 15-20 тонн, из пяти килограммов урожая можно получить килограмм сушеного красного перца.