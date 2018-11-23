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Узбекистан обсуждает с Польшей текстильную промышленность

Узбекистан договорился с Польшей о сотрудничестве в текстильной сфере

"Узтекстильпром"
Экономика
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С 19 по 25 ноября продолжается визит представителей  "Узтекстильпрома" в Польшу.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Узбекистан договорился с Польшей о сотрудничестве в текстильной промышленности, сообщает пресс-служба "Узтекстильпрома".

Стороны обсудили состояние сотрудничества и перспективу, инвестиционную деятельность польских коллег и научные разработки.

Представители Узтекстильпрома посещают Польшу с визитом
Пресс-служба "Узтекстильпрома"
Представители "Узтекстильпрома" посещают Польшу с визитом

"Узбекской стороной была предоставлена информация о развитии текстильной промышленности Республики Узбекистан за годы независимости, принимаемым программам по развитию промышленности и перспективе на краткосрочный и долгосрочный период, а также реализованных и реализуемых инвестиционных и социальных проектах в текстильной отрасли", - говорится в сообщении.

Также с 22 по 24 ноября в польском городе Надажин вблизи Варшавы проходит выставка Fast Textile 2018, в ней также принимают участие узбекистанские специалисты.

Теги:
визит, Польша, текстильная продукция



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