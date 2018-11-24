Какие новые права предоставили кредиторам в Узбекистане

Теперь они имеют право сдавать имущество должников в аренду без их согласия, предоставлять в кредит и рассрочку.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Узбекистане хотят предоставить больше прав и гарантий кредиторам, соответствующее постановление выпустил президент Шавкат Мирзиёев.

Кредитор, финансировавший приобретение имущества под его обеспечение, теперь имеет больше прав на удовлетворение своих требований именно за счет этого имущества. Также он может пользоваться доходами от выручки должника.

Кроме того, кредиторы теперь имеют право предоставлять в кредит и рассрочку и сдавать имущество должников без их согласия.

"Действующий порядок обращения взыскания на предмет залога также распространяется на имущество (имущественное право), являющееся объектом лизинга, купли-продажи с рассрочкой платежа, найма и иных сделок", - уточняется в документе.

Большинство действий должны вноситься в залоговый реестр.