Узбекские товары поедут в Сиань

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В китайском городе Сиань откроют шоу-рум узбекских товаров, сообщает Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.

С 5 по 10 ноября фонд принимал участие в международной выставке China International Import Expo 2018 в Шанхае, специалисты из Узбекистана встретились с китайскими коллегами, обсудили с ними вопросы экспорта.

"Дирекцией китайской пилотной зоны свободной торговли Шаньси Фонду на безвозмездной основе было передано 500 квадратных метров для организации постоянно действующей выставочной площади - show room Фонда. На сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы show room и планируется до 30 ноября текущего года укомплектовать выставочную площадь", - говорится в сообщении.

При этом Дирекция будет предоставлять 50% скидки на доставку грузов из Узбекистана в КНР.