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Клад золотых монет

Способ озолотиться: в Узбекистане нашли новый инструмент сбережения денег

© Sputnik/ Игорь Михалев
Экономика
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Центробанк республики предложил к продаже 1900 золотых и 6900 серебряных монет. Их стоимость устанавливается регулятором в национальной валюте не реже одного раза в неделю.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Центральный банк Республики Узбекистан в качестве пилотного проекта выпускает в обращение памятные монеты из золота и серебра.

Как сообщает пресс-служба финансового регулятора, цель выпуска монет - расширение возможностей населения по инвестированию и сбережению, а также развитие рынка драгоценных металлов с учетом международного опыта и практики.

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ЦБ Узбекистана начал выпуск драгоценных монет

"На реализацию представлены выпущенные в 1994-2009 годах два вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамма", - говорится в сообщении.

Общее количество выставляемых на продажу монет – 1900 золотых и 6900 серебряных. Стоимость памятных монет устанавливается Центральным банком в национальной валюте не реже одного раза в неделю.

Памятные монеты выпускаются в обращение с сертификатом подлинности, подтверждающим их технические характеристики. Монеты изготовлены качеством "PROOF".

Приобрести монеты можно будет начиная с 28 ноября 2018 года в отдельных филиалах коммерческих банков посредством оплаты в наличной и безналичной форме.




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