Способ озолотиться: в Узбекистане нашли новый инструмент сбережения денег

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Центральный банк Республики Узбекистан в качестве пилотного проекта выпускает в обращение памятные монеты из золота и серебра.
Как сообщает пресс-служба финансового регулятора, цель выпуска монет - расширение возможностей населения по инвестированию и сбережению, а также развитие рынка драгоценных металлов с учетом международного опыта и практики.
"На реализацию представлены выпущенные в 1994-2009 годах два вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамма", - говорится в сообщении.
Общее количество выставляемых на продажу монет – 1900 золотых и 6900 серебряных. Стоимость памятных монет устанавливается Центральным банком в национальной валюте не реже одного раза в неделю.
Памятные монеты выпускаются в обращение с сертификатом подлинности, подтверждающим их технические характеристики. Монеты изготовлены качеством "PROOF".
Приобрести монеты можно будет начиная с 28 ноября 2018 года в отдельных филиалах коммерческих банков посредством оплаты в наличной и безналичной форме.