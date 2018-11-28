Теперь, если потребитель не вносит стопроцентную предоплату до 10 числа следующего месяца, то услуг его могут лишить, а новые собственники должны отвечать за долги старых хозяев.
К 2022 году Таджикистан и Узбекистан намерены восстановить энергосистему, работавшую еще в период СССР. На проект потребуется порядка 40 миллионов долларов, 35 из которых безвозмездно выделил Азиатский банк развития.
Руководитель Общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль приветствует изменения в системе реализации узбекских автомобилей и с оптимизмом оценивает перспективы этой отрасли в республике.
В указе президента Шавката Мирзиёева разъясняется, что такое инвестиционная и управляющая компании, венчурный фонд и квалифицированные инвесторы.
Япония сейчас рассматривает вопрос об инвестициях в нефтегазовую сферу республики.
Холдинговая компания "Узавтосаноат" приступила к приватизации своих дилерских центров. Руководитель Общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль рассказал Sputnik Узбекистан о роли дилеров в системе продаж и необходимых автопрому страны изменениях.
Физическим и юридическим лицам с 1 марта 2019 года будет разрешена добыча драгоценных металлов в Узбекистане.
Кроме того, американцы намерены участвовать в создании национальной базы нефтегазовых данных Узбекистана.
Таджикистан подвел итоги экспорта электричества в соседнюю республику.