Сколько электроэнергии Таджикистан поставил в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Таджикистан отправил в Узбекистан с апреля по сентябрь 2018 года почти полтора миллиарда кВт/ч электроэнергии, передает Sputnik Таджикистан.

Sputnik / Амир Исаев Усмонзода: Таджикистан смог обеспечить электроэнергией всю Сурхандарью

Узбекская сторона получила таджикское электричество по цене два американских цента за один киловатт.

Однако с сентября экспорт электроэнергии в Узбекистан прекратился в связи с обеспечением внутренних потребностей РТ.

Таджикистан запустил поставки электроэнергии в Узбекистан в апреле 2018 года.

Ранее министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода отметил, что в энергетическом секторе между странами были достигнуты большие успехи. Он уточнил, что летом РТ обеспечила энергией весь Сурхандарьинский регион.