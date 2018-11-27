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Линии электропередач, архивное фото

Сколько электроэнергии Таджикистан поставил в Узбекистан

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Таджикистан подвел итоги экспорта электричества в соседнюю республику.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Таджикистан отправил в Узбекистан с апреля по сентябрь 2018 года почти полтора миллиарда кВт/ч электроэнергии, передает Sputnik Таджикистан.

Усмонали Усмонзода
Sputnik / Амир Исаев
Усмонзода: Таджикистан смог обеспечить электроэнергией всю Сурхандарью

Узбекская сторона получила таджикское электричество по цене два американских цента за один киловатт.

Однако с сентября экспорт электроэнергии в Узбекистан прекратился в связи с обеспечением внутренних потребностей РТ.

Таджикистан запустил поставки электроэнергии в Узбекистан в апреле 2018 года.

Ранее министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода отметил, что в энергетическом секторе между странами были достигнуты большие успехи. Он уточнил, что летом РТ обеспечила энергией весь Сурхандарьинский регион.

Теги:
Экспорт, электричество, Узбекистан, Таджикистан



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