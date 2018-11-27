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Крохмаль: узбекский автопром выйдет в лидеры

© GM Uzbekistan
Экономика
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Холдинговая компания "Узавтосаноат" приступила к приватизации своих дилерских центров. Руководитель Общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль рассказал Sputnik Узбекистан о роли дилеров в системе продаж и необходимых автопрому страны изменениях.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В республике ежегодно производят сотни тысяч автомобилей прекрасного качества, отметил эксперт. Но на этапе реализации возникают проблемы: цепочка между заводом-производителем и покупателем разорвана. Однако нужно решать вопросы не только с дилерами, которые сейчас работают по некой постперестроечной системе и не несут никакой ответственности, но и со структурой продаж, ценовой политикой, автокредитованием, логистикой и менеджментом.

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© Sputnik / Игорь Чуприн
"Узавтосаноат" отдает в частные руки дилерские автосалоны
"Нужны обязательно новые менеджеры. У меня такое впечатление, что они уже пришли на узбекский рынок и делают достаточно умные ходы", — сказал эксперт.

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По его мнению, необходима долгосрочная стратегия, рассчитанная на взаимодействие с зарубежными производителями и покупателями, поставщиками, партнерами.

"Верю, что буквально через пару лет или чуть меньше узбекский автопром выйдет в лидеры. Потому что все перспективы для этого есть", — отметил эксперт.

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Изменения в конечном итоге помогут не только производителю, но и потребителю. В частности, не нужно будет нервничать и ждать заказанные автомобили месяцами. В Европе покупка автомобиля — праздник, а в Узбекистане пока — сложность или даже головная боль.




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