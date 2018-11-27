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Предприятие по переработке углеводородного сырья

Японцы заинтересовались проектами по переработке углеводородов в Узбекистане

© Sputnik / Максим Блинов
Экономика
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Япония сейчас рассматривает вопрос об инвестициях в нефтегазовую сферу республики.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Представители АО "Узбекнефтегаз" провели переговоры с генеральным менеджером японской компании Itochu Рютаро Машико.

Стороны намерены наладить сотрудничество в нефтегазовой отрасли. Как пишет UzDaily.uz, японцы особо заинтересованы в проектах по углубленной переработке углеводородов в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что американская компания Halliburton обсуждает с Узбекистаном открытие совместного предприятия по предоставлению услуг в нефтегазовой отрасли республики. Также США намерены помочь стране в создании национальной базы нефтегазовых данных Узбекистана.

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Теги:
нефтегазовая отрасль, Узбекистан, Япония



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