Японцы заинтересовались проектами по переработке углеводородов в Узбекистане

Япония сейчас рассматривает вопрос об инвестициях в нефтегазовую сферу республики.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Представители АО "Узбекнефтегаз" провели переговоры с генеральным менеджером японской компании Itochu Рютаро Машико.

Стороны намерены наладить сотрудничество в нефтегазовой отрасли. Как пишет UzDaily.uz, японцы особо заинтересованы в проектах по углубленной переработке углеводородов в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что американская компания Halliburton обсуждает с Узбекистаном открытие совместного предприятия по предоставлению услуг в нефтегазовой отрасли республики. Также США намерены помочь стране в создании национальной базы нефтегазовых данных Узбекистана.