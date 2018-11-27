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В Узбекистане проверят качество инвестиционных механизмов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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В указе президента Шавката Мирзиёева разъясняется, что такое инвестиционная и управляющая компании, венчурный фонд и квалифицированные инвесторы.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию механизмов финансирования проектов в сфере предпринимательства и инвестиций, сообщает Norma.uz.

До 1 января 2022 года в республике будут проводить эксперимент по изучению эффективности деятельности инвестиционных и управляющих компаний.

Также документ разъясняет такие понятия, как инвестиционная и управляющая компании, венчурный фонд и квалифицированные инвесторы.

"Инвестиционная компания обязана ежегодно организовывать проведение внешнего аудита, а управляющая – организовывать службу внутреннего аудита. Деятельность инвестиционных и управляющих компаний мониторит Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции", - уточняется в тексте.

При этом такие организации создаются в любой организационно-правовой форме, однако учредителями не могут быть юридические лица с госдолей и государственные органы, политические партии и некоммерческие организации.

Согласно выдержкам из нового бюджета страны на 2019 год, опубликованным в середине ноября, централизованные инвестиции составят около 4 триллионов сумов.

Теги:
президент, закон, Узбекистан, Инвестиции



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