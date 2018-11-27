В Узбекистане меняют порядок оплаты за воду и канализацию

Теперь, если потребитель не вносит стопроцентную предоплату до 10 числа следующего месяца, то услуг его могут лишить, а новые собственники должны отвечать за долги старых хозяев.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Узбекистане дополняют и меняют порядок предоплаты за воду и канализацию, сообщает Norma.uz.

Теперь при наличии приборов учета платежи должны производиться по среднему расходу трех месяцев, в случае их отсутствия – по норме месячного потребления.

© Sputnik / Александр Кряжев В Узбекистане подорожают горячая вода и отопление

Если потребитель не вносит стопроцентную предоплату за следующий месяц до 10 числа в пятидневный срок с момента письменного извещения, то его квартиру или дом отключат от водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, новые собственники должны отвечать за долги старых хозяев – при смене владельца он должен погасить дебиторскую задолженность подписать акт за 7 дней до выезда. Сразу после этого момента ответственность переходит к новому хозяину.

За повторное подключение услуг физические лица должны будут заплатить два минимальных размера заработной платы, остальные – 10 МРЗП.