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Здание Узэкспоцентра, где проходит первый российско-узбекский межрегиональный форум

Сделано в Узбекистане: что показывают на международной ярмарке в Ташкенте

Международный пресс-клуб
Экономика
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Она продлится с 27 по 30 ноября, более 150 компаний республики представляют свою продукцию – это обувные и ковровые изделия, овощи и фрукты.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В Ташкенте с 27 по 30 ноября проходит первая международная экспортная выставка-ярмарка Made in Uzbekistan, сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Более 150 компаний представляют свою продукцию – это текстиль и обувь, ковры, свежие, сушеные и переработанные различными способами овощи и фрукты, электробытовая техника, сельскохозяйственная техника и автомобили, металлургические изделия, нефтехимические продукты.

Узэкспоцентр
© Facebook / Uzexpocentre
Чем богаты: узбекские компании представят экспортный потенциал

Кроме того, в столицу прибыли представители более 500 внешнеторговых партнеров республики из Китая, Южной Кореи, Европы, Центральной Азии, России, Украины, Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана и США.

Власти Узбекистана уделяют большое внимание развитию экспорта, в середине ноября Минвнешторг республики запустил круглосуточный прием обращений от предпринимателей, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью.

Теги:
Ташкент, ярмарка, Узбекистан



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