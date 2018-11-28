Сделано в Узбекистане: что показывают на международной ярмарке в Ташкенте

Она продлится с 27 по 30 ноября, более 150 компаний республики представляют свою продукцию – это обувные и ковровые изделия, овощи и фрукты.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В Ташкенте с 27 по 30 ноября проходит первая международная экспортная выставка-ярмарка Made in Uzbekistan, сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Более 150 компаний представляют свою продукцию – это текстиль и обувь, ковры, свежие, сушеные и переработанные различными способами овощи и фрукты, электробытовая техника, сельскохозяйственная техника и автомобили, металлургические изделия, нефтехимические продукты.

Кроме того, в столицу прибыли представители более 500 внешнеторговых партнеров республики из Китая, Южной Кореи, Европы, Центральной Азии, России, Украины, Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана и США.

Власти Узбекистана уделяют большое внимание развитию экспорта, в середине ноября Минвнешторг республики запустил круглосуточный прием обращений от предпринимателей, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью.