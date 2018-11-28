Новые налоги: Путин подписал законы об эксперименте для самозанятых

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал законы о налоговом эксперименте для самозанятых, сообщает РИА Новости.
В 2019-2028 годах в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане введут новый порядок выплат – для предпринимателей и юрлиц налог будут высчитывать по ставке в 6%, а для тех, кто зарабатывает на реализации товаров, работ и услуг – по ставке в 4%.
Автором инициативы выступил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. На прошлой неделе проект одобрил Совет Федерации.
При этом поправки не коснутся получателей пособия по безработице, пенсионеров и тех, кто находится на иждивении.
На новый режим смогут перейти самозанятые с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, у которых нет работодателя и наемных работников.