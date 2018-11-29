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На газовом месторождении

Узбекистан планирует увеличить добычу голубого топлива

Sputnik / Михаил Фомичев
Экономика
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Прирост планируется обеспечить в том числе за счет активизации геологоразведки.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Добычу газа в Узбекистане в 2018 году намерены увеличить на 9,3% по сравнению с прошлым годом — до 61 миллиарда кубометров.

"В 2018 году объем добычи природного газа ожидается на уровне 61 миллиарда кубометров, что на 5,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2017 году. Ожидается переработка около 3 миллионов тонн нефтяного сырья с производством нефтепродуктов для всех отраслей экономики", — сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаза".

Прирост обеспечат за счет активизации геологоразведки. Кроме того, планируется разрабатывать новые месторождения, в том числе с привлечением иностранных компаний.   

Ранее президент республики Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное текущему состоянию нефтегазовой промышленности и перспективам развития отрасли. Отмечалось, что если не принять конкретных мер по увеличению запасов углеводородов, то в ближайшие 10-15 лет имеющиеся ресурсы сократятся вдвое.

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"Узбекнефтегазу" предстоит уделить особое внимание нефтегазовой химии и за десять лет увеличить с 2% до 7% долю переработки газа в продукцию с высокой добавленной стоимостью за счет привлечения инвесторов из Японии, США, Объединенных Арабских Эмиратов и стран Европы.

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Теги:
Узбекнефтегаз, газ



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