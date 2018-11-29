Сначала система, а кулак потом: Кучкаров о налоговой политике в Узбекистане

По убеждению главы Минфина республики, идеальная модель налогового администрирования получается тогда, когда человек добровольно платит налоги добровольно, а не после того, как налоговики применяют жесткие меры.

ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров объяснил, какой должна быть разумная налоговая политика. Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, министр выступил на презентации проекта "дорожной карты", посвященной структурным преобразованиям и экономическим реформам.

По его мнению, тяжело представить себе, каким должно быть налоговое администрирование.

"Мы до сих пор считаем налоговую инспекцию своего рода полицейским, который приходит и отнимает наши деньги. Должно ли быть так? Наверное, в какой-то мере да. Но до этого должна быть создана такая система, при которой добросовестные налогоплательщики будут платить. И платить сами", - объяснил министр.

По мнению Кучкарова, только потом, вторым шагом, должна быть жесткая налоговая политика.

При этом существующие фискальные льготы должны быть упорядочены, а проводимая налоговая политика - обеспечивать стабильность и предсказуемость системы налогообложения, считает министр.

Отметим, "дорожная карта", принимаемая в Узбекистане, предусматривает пять основных направлений. Так, в стране планируется достичь макроэкономической стабильности, ускорить процесс перехода к конкурентной рыночной политике, укрепить систему соцзащиты, усилить роль государства в рыночной экономике, а также повысить эффективность использования окружающей среды.