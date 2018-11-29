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Кучкаров пообещал Узбекистану кредитный рейтинг в 2018 году

© Pixabay
Экономика
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В следующем году республика также может выпустить облигации на внешний рынок, эксперты рейтинговых агентств Fitch, Moody's, Standard&Poor отмечают положительные и отрицательные тенденции в экономике Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Вице-премьер Узбекистана, министр финансов Джамшид Кучкаров заявил, что до конца года страна может получить суверенный кредитный рейтинг, сообщает РИА Новости.

В первом квартале 2019-го также планируется выпустить облигации на внешнем рынке, сейчас страна работает с тремя рейтинговыми агентствами - Fitch, Moody's, Standard&Poors.

Жамшид Кучкаров - министр финансов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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При этом, как подчеркнул Кучкаров в ходе презентации в Ташкенте "дорожной карты" на 2019-2021 годы, на сегодня у Узбекистана есть объективные плюсы и объективные минусы в экономике.

В числе минусов – низкий объем ВВП на душу населения и низкие позиции в ряде рейтингов или отсутствие в них, среди плюсов – низкий внешний долг, всего до 24% к ВВП, большие золотовалютные реформы и большие перспективы, в том числе политические, для позитивных реформ.

По его словам, зарубежные эксперты отмечают изменения в экономике Узбекистана и открытость диалога.

Теги:
Акции, Кредитный рейтинг, Узбекистан



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