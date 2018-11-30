Узбекские экспортеры получили налоговые льготы

Льготы для юрлиц, у которых в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) доля экспорта составляет более 15%, будут предусмотрены в новой редакции Налогового кодекса.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Экспортеры Узбекистана получили дополнительные налоговые льготы, следует из указа президента страны Шавката Мирзиёева "О мерах по дальнейшему стимулированию экспортного потенциала отечественных производителей".

Как следует из документа, с 1 января юридические лица, у которых в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) доля экспорта составляет более 15%, уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль юрлиц в части прибыли, приходящейся на объем реализации товаров на экспорт, а также по единому налоговому платежу в части объема реализации.

Льготы не распространяются на экспорт сырьевых товаров, а также услуги международных перевозок за исключением автотранспорта и транспортировки по трубопроводам и газопроводам.

Льготы будут предусмотрены в новой редакции Налогового кодекса.

Если факт экспорта не будет подтвержден документально, а валютная выручка не поступит в течение 180 дней со дня выпуска товаров в режим экспорта, не уплаченные из-за льгот средства взыщут в бюджет с применением пени.

Как сообщалось ранее, за девять месяцев 2018 года объем экспорта из Узбекистана снизился на 0,4% и составил 9 367,6 млн долларов.