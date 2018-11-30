Низкооплачиваемые работники в Узбекистане смогут получать чуть больше

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В Единую тарифную сетку по оплате труда будут внесены изменения, следует из проекта постановления кабинета министров "О внесении изменения в Единую тарифную сетку по оплате труда", опубликованного для общественного обсуждения.

Как отмечается в документе, с 1 января 2019 года пересматриваются тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки по оплате труда, предусматривающие опережающий рост заработной платы низкооплачиваемых работников путем увеличения тарифных коэффициентов по нижним разрядам в среднем на 10%.

В графе "Тарифные коэффициенты" Единой тарифной сетки по оплате труда, утвержденной постановлением кабинета министров, предлагается цифры 2,476, 2,725, 2,998 заменить цифрами 2,847, 2,997, 3,148.

Предприятия и организации, использующие Единую тарифную сетку по оплате труда в качестве основы для организации оплаты труда работников, вправе устанавливать повышенные тарифные коэффициенты, говорится в проекте документа. Обсуждение продлится до 14 декабря.

За основу Единой тарифной сетки по оплате труда в республике принят установленный размер минимальной заработной платы с соответствующими тарифными коэффициентами. Она включает 22 разряда с диапазоном тарифных коэффициентов от 2,476, 2,725 и 2,998 до 9,371, 9,804 и 10,240.

Напомним, с 1 января 2019 года в Узбекистане вводится единая ставка налога на доходы физических лиц, равная 12%.