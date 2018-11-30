21:10 30 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко: у меня поганое настроение из-за безобразного отношения ко льну

© Sputnik / Алексей Никольский
Экономика
Получить короткую ссылку
5910

По словам президента Беларуси, модернизация, которая началась в отрасли, дает свои плоды, но эффективность ее работы оставляет желать лучшего.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik.  Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко объяснил, почему у него поганое настроение, сообщает Sputnik Беларусь.

По его словам, это связано с низкой эффективностью производства льна в республике. На заводах не в полной мере используют возможности материалов, около 60-70% короткого льноволокна не дают всей возможной прибыли.

"Казалось бы, чего у меня такое поганое настроение? Потому что мы безобразно относимся к этому? Главное мое впечатление пока сегодня – безобразные мы люди. Любить надо свою страну. И любовь должна выражаться не в болтовне и словах, а в делах" – сказал президент.

При этом недавно в Беларуси началась модернизация в этой отрасли, количество производителей уменьшается, а это говорит о правильности проведенных реформ.

Теги:
Беларусь, Текстильное производство, Александр Лукашенко



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
Орудия - к бою: в Узбекистане проверяют готовность армии
Ростовые куклы на детском празднике
Медведи-гиганты зажгли не по-детски на праздновании суннат-туй в Самарканде
Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный Интернет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054