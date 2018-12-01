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Сезонное отключение горячей воды

В Узбекистане дорожают  услуги канализации

© Sputnik / Евгений Одиноков
Экономика
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Постановление президента Шавката Мирзиёева предусматривает введение специальной надбавки к тарифам.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. На услуги канализации в Узбекистане введут специальную надбавку, сообщается в постановлении президента Шавката Мирзиёева.

Размер в ближайшее время должны установить Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента, он также будет согласовываться с территориальными финансовыми органами.

Счетчик воды
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане меняют порядок оплаты за воду и канализацию

Средства направят в Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

"Министерству жилищно-коммунального обслуживания совместно с Министерством экономики, Министерством финансов в срок до 1 сентября 2019 года обеспечить внесение в Кабинет Министров Республики Узбекистан проекта Концепции развития отрасли водоснабжения и канализации", - говорится в тексте постановления президента.

В конце ноября в республике также начали менять порядок оплаты за воду и канализацию – теперь при наличии в квартире или доме счетчика платежи должны производиться по среднему расходу трех месяцев.

Теги:
Узбекистан, президент, Жилищно-коммунальное хозяйство, тарифы



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