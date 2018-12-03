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Доллар пробил новый исторический максимум – курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (45)
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Центральный банк Узбекистана с 4 декабря установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. В Узбекистане уже традиционно вырос курс доллара по отношению к национальной валюте.

На 4 декабря официальный курс доллара, установленный Центробанком страны, составляет 8314 сумов 85 тийинов. По сравнению с предыдущей неделей курс доллара увеличился на 15 сумов 65 тийинов и достиг максимума после либерализации.

Евро подешевел на 3,04 сума – до 9408,25 сума.

Курс рубля снизился несущественно, на 1,54 сума, и составил 123,85 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (45)



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