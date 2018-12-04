В России могут узаконить "кредитные каникулы" для ипотеки

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Банк России предлагает законодательно разрешить гражданам в сложных жизненных ситуациях приостанавливать выплаты по ипотеке, сообщает РИА Новости.

Как заявил на круглом столе в Совете Федерации первый заместитель председателя организации Сергей Швецов, сегодня люди до 30-35 лет гораздо чаще стали менять место работы.

Пресс-служба президента Узбекистана Больше домов: доступное жилье в Узбекистане предоставят сельчанам и военным

При этом зачастую основными причинами становятся не желания самого работника, а различные обстоятельства – банкротство и закрытие предприятий, увольнения и сокращения.

При этом на поиск новой работы требуется от трех до шести месяцев, а если человек берет ипотека, то, вероятнее всего, он ограничен в средствах.

Сегодня во многих банках действуют так называемые "кредитные каникулы" – отсрочки ежемесячных платежей, которые оформляют по заявления заемщика на определенное время, но законодательно эта процедура не закреплена.

В Узбекистане в ноябре также предложили немного изменить условия предоставления ипотечных кредитов – теперь процентная ставка будет составлять 7% годовых в первые пять лет и рассчитываться будет по ставке рефинансирования Центрального Банка.