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В России могут узаконить "кредитные каникулы" для ипотеки

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Центральный Банк предложил официально разрешить гражданам в сложных жизненных ситуациях приостанавливать ипотечные выплаты.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Банк России предлагает законодательно разрешить гражданам в сложных жизненных ситуациях приостанавливать выплаты по ипотеке, сообщает РИА Новости.

Как заявил на круглом столе в Совете Федерации первый заместитель председателя организации Сергей Швецов, сегодня люди до 30-35 лет гораздо чаще стали менять место работы.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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При этом зачастую основными причинами становятся не желания самого работника, а различные обстоятельства – банкротство и закрытие предприятий, увольнения и сокращения.

При этом на поиск новой работы требуется от трех до шести месяцев, а если человек берет ипотека, то, вероятнее всего, он ограничен в средствах.

Сегодня во многих банках действуют так называемые "кредитные каникулы" – отсрочки ежемесячных платежей, которые оформляют по заявления заемщика на определенное время, но законодательно эта процедура не закреплена.

В Узбекистане в ноябре также предложили немного изменить условия предоставления ипотечных кредитов – теперь процентная ставка будет составлять 7% годовых в первые пять лет и рассчитываться будет по ставке рефинансирования Центрального Банка.

Теги:
новый закон, Россия, ипотека



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