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В Ташкенте открылся учебный центр ERIELL prof education

Учебный центр для менеджеров нефтегазовой отрасли открылся в Ташкенте

Пресс-служба НОУ "ERIELL prof education"
Экономика
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Занятия на курсах переподготовки проходят без отрыва от основной деятельности слушателей.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Корпоративный учебный центр ERIELL prof education открылся в Ташкенте, он поможет готовить менеджеров для нефтегазовой отрасли Узбекистана.

Центр расположен на территории Ташкентского филиала Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина (РГУ).

В пилотном режиме центр функционирует с февраля 2018 года. В нем проходят месячные курсы профессионального развития, призванные формировать у слушателей компетенции инновационного мышления, активной аналитической деятельности и эффективного операционного менеджмента в области нефтегазового бизнеса.

Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
© Sputnik / Стрингер
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Большая часть учебных занятий в рамках месячных курсов переподготовки проходит без отрыва от основной деятельности слушателей: лекции - по утрам, а практические тренинги в объеме восемь академических часов - по субботам.

Занятия ведут ученые, дипломаты, специалисты и тренеры, имеющие международные сертификаты и большой практический опыт работы за рубежом.

Наиболее востребованными направлениями профессионального обучения по итогам 2018 года стали стратегический менеджмент, проектное управление, аналитическое мышление, IT-технологии, инновационный менеджмент, психология делового общения и другие.

В течение 2018 года на месячных курсах профессионального развития прошли обучение 246 сотрудников различных департаментов и служб компаний ERIELL и ENTER Engineering. 

Рукопожатие
CC0 / pixabay
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Успешно завершившие обучение и защитившие свои презентационные работы слушатели получили специальные сертификаты, которые принимаются во внимание в ходе проведения ежегодных аттестаций и в процессе формирования их служебной карьеры.

В учебном центре также проводятся курсы английского языка. В 2018 году на них прошли обучение и получили навыки современного делового языка более 560 сотрудников обоих компаний.

У центра также есть региональный филиал в Карши.

С января 2019 года в структуре Учебного центра открываются курсы по проектному управлению, занятия на которых будут проводить сертифицированные тренеры.

На следующем этапе учебный центр планируется трансформировать в корпоративную бизнес-школу с привлечением ведущих вузов из Англии и Германии, а также ряда крупных зарубежных компаний.

Международная нефтесервисная группа ERIELL входит в тройку лучших нефтегазовых компаний СНГ по выявлению эффективных буровых подрядов.




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