Учебный центр для менеджеров нефтегазовой отрасли открылся в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Корпоративный учебный центр ERIELL prof education открылся в Ташкенте, он поможет готовить менеджеров для нефтегазовой отрасли Узбекистана.
Центр расположен на территории Ташкентского филиала Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина (РГУ).
В пилотном режиме центр функционирует с февраля 2018 года. В нем проходят месячные курсы профессионального развития, призванные формировать у слушателей компетенции инновационного мышления, активной аналитической деятельности и эффективного операционного менеджмента в области нефтегазового бизнеса.
Занятия ведут ученые, дипломаты, специалисты и тренеры, имеющие международные сертификаты и большой практический опыт работы за рубежом.
Наиболее востребованными направлениями профессионального обучения по итогам 2018 года стали стратегический менеджмент, проектное управление, аналитическое мышление, IT-технологии, инновационный менеджмент, психология делового общения и другие.
В течение 2018 года на месячных курсах профессионального развития прошли обучение 246 сотрудников различных департаментов и служб компаний ERIELL и ENTER Engineering.
В учебном центре также проводятся курсы английского языка. В 2018 году на них прошли обучение и получили навыки современного делового языка более 560 сотрудников обоих компаний.
У центра также есть региональный филиал в Карши.
С января 2019 года в структуре Учебного центра открываются курсы по проектному управлению, занятия на которых будут проводить сертифицированные тренеры.
На следующем этапе учебный центр планируется трансформировать в корпоративную бизнес-школу с привлечением ведущих вузов из Англии и Германии, а также ряда крупных зарубежных компаний.
Международная нефтесервисная группа ERIELL входит в тройку лучших нефтегазовых компаний СНГ по выявлению эффективных буровых подрядов.