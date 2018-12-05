В Ташкенте рассказали о цифровых разработках в нефтегазовой сфере

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Специалистам нефтегазовой отрасли Узбекистана рассказали о новейших решениях в области внедрения национальной базы нефтегазовых данных, сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаза".
На презентации компании Halliburton состоялись технологические сессии, на которых были продемонстрированы последние разработки и программные продукты в области геологии и геофизики, бурения и заканчивания скважин. Кроме того, участникам представили современный взгляд на цифровое месторождение в эпоху цифровой трансформации отрасли.
Halliburton — американская транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих сервисные услуги в нефте- и газодобывающей отрасли.