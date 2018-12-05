Telia продает свою долю в Coscom Госкомитету Узбекистана по конкуренции

Стоимость сделки составляет 215 миллионов долларов, она не требует одобрения регуляторов и будет завершена в среду.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Шведский телекоммуникационный холдинг Telia Company продает свою долю в узбекистанской Coscom Госкомитету Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, сообщает РИА Новости.

Сделка пройдет без одобрения регуляторов и завершится в течение дня, стоимость составляет 215 миллионов долларов.

Как заявил генеральный директор шведского телекоммуникационного холдинга Юхан Деннелинд, эта продажа активов проходит в рамках решения компании о постепенном уходе из Евразии и стремлении к работе в Скандинавии и Прибалтике.

В сентябре 2017 года прокуратура Швеции завершила расследование дела о взятках трех бывших сотрудников Telia в Узбекистане в 2007-2010 годах. Они не признавали вину, однако разоблачения привели к смене руководства компании в 2013 году.

Telia Sonera стала владельцем Coscom в 2007 году, сейчас у оператора 7,1 миллиона абонентов – примерно треть мобильной связи Узбекистана.