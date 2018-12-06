Башкирские пчелы могут отправиться на зимовку в Узбекистан

По мнению хокима Ферганской области, это поможет сохранить популяцию башкирских пчел.

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев предложил организовать зимовку семей башкирской пчелы в условиях теплого климата узбекского региона. Об этом передает пресс-служба Минсельхоза РБ.

Глава Ферганской области отметил, что это поможет сохранить популяцию пчел, а также откроет узбекский рынок меда для пчеловодов Башкортостана.

Накануне стороны провели переговоры по поводу расширения экономических отношений.

В настоящее время Узбекистан закупает в российском регионе продукцию химической промышленности, изделия из металлов, древесины, картона и стекла.

Башкортостан, в свою очередь, завозит из республики текстиль, продовольствие и сырье.