Без сложных терминов: Минфин Узбекистана выпустил "Бюджет для граждан"

Министерство финансов также разрабатывает информационный портал, на котором с 1 января 2019 года граждане смогут найти информацию о госбюджете.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Министерство финансов выпустило проект государственного бюджета на 2019 год в виде издания "Бюджет для граждан".

Брошюру подготовили в рамках совместного проекта с ПРООН "Содействие реформе управления государственными финансами в Узбекистане" при финансовой поддержке посольства Великобритании.

"Бюджет для граждан" представляет собой сводную информацию о государственном бюджете, представленную в формате, удобном для восприятия широкой аудиторией (для всех граждан)", - отметили в Минфине.

В ведомстве подчеркнули, что разработчики издания старались использовать как можно меньше сложных экономических терминов, а информация подкреплялась инфографикой, аналитическими материалами и примерами.

"Бюджет для граждан" описывает основные параметры государственного бюджета на 2019 год и прогнозы на 2020-2021 годы, а также содержит информацию о размере ставок налогов и их видах, основных направлениях использования этих средств.

В заключительной части брошюры есть краткий опросник "Ваше мнение", результаты которого будут использованы при разработке очередных публикаций информационного издания "Бюджет для граждан".

Министерство финансов также разрабатывает информационный портал "Открытый бюджет", на котором с 1 января 2019 года граждане смогут получать интересующую их информацию о госбюджете.

Бюджет для граждан публикуют многие страны, например, Великобритания, Россия, Норвегия, Бразилия, Мексика и другие.