Пути к безналичной экономике обсуждают на форуме в Душанбе

Среди участников - представители министерств и ведомств, центральных банков, международных платежных систем, эксперты из нескольких стран.

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Представители Узбекистана участвуют в международном форуме "На пути к безналичной экономике: Инновации – Инфраструктура – Инклюзивность" в Душанбе, сообщает РИА Новости.

Организаторами форума выступили Национальный банк Таджикистана (НБТ) при содействии Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC).

Среди участников - представители министерств и ведомств, центральных банков, международных платежных систем, международные и местные эксперты, а также представители финансовых институтов, кредитных организаций и операторов мобильной связи.

Форум собрал 250 участников из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Украины, Узбекистана и других.

"Новые цифровые технологии, как показывает мировой опыт, наиболее быстро воспринимаются и внедряются в финансово-банковском секторе, мотивируя и подтягивая другие сектора экономики", - сказал на открытии форума председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода.

Он добавил, что развитие платежной системы в целом - один из приоритетов Нацбанка Таджикистана, который будет всячески способствовать развитию безналичных расчетов в стране.