Потребителей в Узбекистане призвали требовать сдачу

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Потребители, которым продавцы не выдали сдачу, ссылаясь на отсутствие мелких денег, могут обращаться по телефону доверия Федерации обществ защиты прав потребителей, говорится в совместном заявлении федерации и Центробанка Узбекистана.
Отмечается, что монеты нового образца достоинством 50, 100, 200, 500 сумов Центробанк ввел в июле этого года как раз с целью сделать наличные расчеты более удобными и устранить проблемы со сдачей.
Монеты достоинством в 50, 100, 200, 500 сумов предприниматели могут получить в филиалах обслуживающих банков. При возникновении проблем следует обращаться по телефону доверия Центрального банка (71 200-00-44).