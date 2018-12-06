Потребителей в Узбекистане призвали требовать сдачу

Просить покупателей приобрести еще что-нибудь, ссылаясь на отсутствие сдачи, незаконно, напомнили в Федерации обществ защиты прав потребителей.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Потребители, которым продавцы не выдали сдачу, ссылаясь на отсутствие мелких денег, могут обращаться по телефону доверия Федерации обществ защиты прав потребителей, говорится в совместном заявлении федерации и Центробанка Узбекистана.

Отмечается, что монеты нового образца достоинством 50, 100, 200, 500 сумов Центробанк ввел в июле этого года как раз с целью сделать наличные расчеты более удобными и устранить проблемы со сдачей.

© Sputnik / Саид Царнаев Спички на сдачу: узбекистанцы возмущены отсутствием мелочи в магазинах

Согласно статье 21 закона "О защите прав потребителей", продавец не вправе настаивать на приобретении потребителем за плату дополнительных товаров или предоставлении дополнительных услуг, а также взимать плату за неоказанные услуги. Поэтому если вместо сдачи гражданину предлагают купить что-то еще, ссылаясь на отсутствие мелочи, он может смело звонить на горячую линию Федерации обществ защиты прав потребителей по номеру 1091.

Монеты достоинством в 50, 100, 200, 500 сумов предприниматели могут получить в филиалах обслуживающих банков. При возникновении проблем следует обращаться по телефону доверия Центрального банка (71 200-00-44).