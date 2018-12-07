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Здание Узбекнефтегаза в Ташкенте

"Арети" может принять участие в нефтегазовой локализации в Узбекистане

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Российская компания провела в Ташкенте переговоры с "Узбекнефтегазом", также они обсуждали возможность организации локализации производства трубных арматур.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Российская компания "Арети" Игоря Макарова намерена принять участие в проектах локализации в нефтегазовой отрасли Узбекистана, сообщает РИА Новости.

Делегация провела в Ташкенте переговоры с "Узбекнефтегазом", представители "Арети" выразили заинтересованность в проектах по внедрению технологии распределенного компримирования и локализации производства мобильных компрессорных установок в Узбекистане.

Кроме того, стороны рассматривают возможность локализации производства трубных арматур на базе узбекистанских предприятий.

"Арети" была основана в 1992 году, с 1994-го занималась поставками природного газа, с 1998 по 2013 год участвовала в добыче углеводородов.

В среду в Ташкенте прошло мероприятие с участием специалистов американской транснациональной нефтегазовой корпорации Haliburton. Они рассказали о последних разработках в этой сфере, продемонстрировали программные продукты.

Теги:
сотрудничество, Россия, Узбекнефтегаз



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