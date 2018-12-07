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В Джизаке начали приватизацию завода

Sputnik
Экономика
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Акции аккумуляторного предприятия утром в пятницу начали торговаться на Республиканской фондовой бирже "Тошкент".

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В Джизаке приватизируют аккумуляторный завод, утром в пятницу акции начали торговаться, сообщает пресс-служба Республиканской фондовой биржи "Тошкент".

В котировальный список добавили 74,5 миллиона акций с номинальной стоимостью в тысячу сумов за акцию.

Линия по тестированию готовых аккумуляторов
© Sputnik / Александр Кряжев
"Узавтопром" намерен продать за рубеж 51,78% акций аккумуляторного завода

Через брокерскую компанию Mulk Sarmoya Brokerlik Uyi продадут 38,6 миллиона акций на общую сумму 93,8 миллиарда сумов. Для оплаты 85% акций предоставят отсрочку в 180 дней.

Чуть более 50% акций, которые сейчас принадлежат госкомпании "Узавтосаноат", планируется продать в установленном порядке иностранцам.

Джизакский аккумуляторный завод был образован в марте 2010 года на базе узбекско-американского СП "УзЭксайд", позже эту компанию хозяйственный суд Джизакской области признал банкротом.

Теги:
Акции, Джизак, завод



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