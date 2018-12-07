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Текстильные фабрики

В Узбекистане заработает узбекско-корейский текстильный технопарк

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Экономика
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Правительство Кореи направило 15 миллионов долларов для финансирования данного проекта.

ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. В Узбекистане в марте 2019 года заработает узбекско-корейский текстильный технопарк, пишет UzDaily.uz

Технопарк организуют для того, чтобы внедрять инновации на текстильных предприятиях Узбекистана.

Кроме того, задачей технопарка станет проведение совместных исследовательских работ в области материаловедения, красильно-отделочных производств, дизайна тканей и одежды, развития альтернативных источников энергии.

Технопарк будет расположен в Яккасарайском районе Ташкента. В нем помимо офисов разместятся лаборатории — химические, биологические, экологические, а также производственный цех для выпуска пилотной продукции.

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Теги:
текстиль, Южная Корея, Узбекистан



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