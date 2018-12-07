Лондонская фондовая биржа разместила очередной выпуск Samarkand Bonds

Вырученные средства получит АИКБ "Ипак Йули банк" в качестве кредита для поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Лондонская фондовая биржа разместила очередной выпуск облигаций Международной финансовой корпорации (МФК), номинированных в узбекских сумах, с наименованием Samarkand Bonds, сообщает Telegram-канал Центробанка Узбекистана.

Общий объем выпуска составил 123 млрд сумов, срок погашения – 1 год, ставка купона – 9,45% годовых.

© REUTERS / Russell Boyce Торги Samarkand Bonds запустились на Лондонской фондовой бирже

Вырученные средства будут предоставлены АИКБ "Ипак Йули банк" в качестве кредита для поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства.

Средства от предыдущих трех выпусков Samarkand Bonds, размещенных в 2018 году на Лондонской фондовой бирже на общую сумму 240 млрд сумов со сроком погашения 2 года и со ставкой купона 9,45%-9,5%, были направлены АКБ "Хамкорбанк". Они пошли на расширение возможностей по финансированию проектов малого бизнеса.

Официальная церемония запуска торгов облигаций Международной финансовой корпорации (МФК) Samarkand Bonds состоялась на Лондонской бирже 21 июня 2018 года.