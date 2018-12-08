Индийская компания готовится строить в Узбекистане завод бетонных материалов

Делегация компании Rising Hongfa Heavy Machinery осмотрела земельные участки и пустующие производственные объекты в Бекабаде, на которых в 2020 году может появиться современный завод по производству новых видов становых бетонных плит.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Делегация индийской компании Rising Hongfa Heavy Machinery во главе с директором Чоудхури Ратан Сингхом посетила Узбекистан, чтобы уточнить детали реализации совместных проектов, сообщает пресс-служба Государственного комитета по инвестициям.

В рамках первого официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию в октябре этого года АО "Узстройматериалы" и Rising Hongfa Heavy Machinery подписали соглашение по организации производства современных бетонных материалов на сумму порядка 3 млн долларов.

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Инвестиционный проект включает в себя строительство в 2020 году современного завода по производству новых видов огнеупорных, водостойких, теплоизоляционных стеновых бетонных плит для нужд строительной отрасли. Предварительно предприятие должно разместиться в Бекабаде.

В ходе рабочей поездки в Узбекистан делегация индийской компании встретилась с заместителем председателя Госкомитета по инвестициям Шамилем Бурнашевем, руководством Министерства здравоохранения, представителями Агентства по развитию фармацевтической отрасли, АО "Узстройматериалы", АО "Узметкомбинат", а также посетила Бекабад с ознакомительным визитом.

В АО "Узстройматериалы" индийской стороне предоставили всю необходимая информация для подготовки к бизнес-проекту.

В Бекабаде представители хокимията области показали индийской делегации земельные участки и пустующие производственные объекты. Также состоялся визит на территорию "Узметкомбината".

Во время встречи с заместителем председателя Госкоминвестиций Шамилем Бурнашевым, стороны обсудили детали реализации инвестиционного проекта, включая информационно-консультационную и организационную поддержку. Запланирован визит специалистов из Индии, которые будут привлечены в проект. Определены предварительные сроки для обсуждения итогов маркетинговых исследований и составления бизнес-плана проекта.

Руководство Rising Hongfa Heavy Machinery подчеркнуло, что заинтересовано в развитии сотрудничества и в других отраслях, включая модернизацию медицинских учреждений и производство фармацевтических препаратов в Узбекистане. В Агентстве по развитию фармацевтической отрасли стороны договорились об обмене необходимой информацией о действующих льготах и преференциях в фармацевтической отрасли для инвестиционного сотрудничества.

На встрече в Министерстве здравоохранения обсуждалась организация учебных семинаров для докторов и переподготовки медицинского персонала в Индии.

Rising Hongfa Heavy Machinery занимается производством строительного оборудования и стройматериалов (энергоэффективные панели, железобетонные изделия, обработка натуральных камней, производство разных дорожных плит и др.), имеет 4 завода в Индии. География поставок продукции распространяется на 80 государств мира, в том числе, США, Россию, Австралию, Бразилию, страны Центральной Азии.