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Цветной хлопок

В Узбекистане уменьшился урожай хлопка-сырца

© Сделано у нас
Экономика
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По сравнению с 2017 годом снижение составило 21,5% - до 2,3 миллиона тонн.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Из-за сложных погодных условий в Узбекистане уменьшается урожай хлопка-сырца, сообщает РИА Новости.

В этом году он составил всего 2,3 миллиона тонн, то есть снизился на 21,5% по сравнению с прошлым.

Уборка хлопка
© Sputnik / Виктор Чернов
Экспорт хлопка-сырца из Узбекистана в 2018 году сократился вдвое

По словам представителя Минсельхоза страны, это связано с морозами в конце октября-начале ноября, повлияли и сильные проливные дожди весной, жара и дефицит воды для полива летом.

Кроме того, из-за неэффективности агротехнических мероприятий почти на половине территории под хлопок, которая составляет всего 1,1 миллиона гектаров, расплодились насекомые-вредители.

Ежегодно в Узбекистане производят около 3 миллионов тонн хлопка-сырца, страна занимает шестое место в мире в этой сфере.

Ранее сообщалось, что экспорт хлопка-сырца из республики в этом году сократился вдвое – до 101,5 тысячи тонн.

Теги:
урожай, Узбекистан, хлопок



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