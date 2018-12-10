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Рост сменился падением: курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Центральный банк Узбекистана с 11 декабря установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане немного снизился по сравнению с прошлой неделей на 2,21 сума. 

Доллар демонстрировал рост в Узбекистане с середины августа 2018 года и в октябре этого года вновь превысил отметку в 8 тысяч сумов.

Доллары США
REUTERS / Leonhard Foeger
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С 11 декабря курс доллара в республике будет равен 8312,64 сума, следует из данных Центробанка.

Евро, напротив, продемонстрировал рост на 48,21 сума. Официальный курс европейской валюты к суму составит 9456,46 сума.

Рубль подорожал на 1,37 сума - до 125,22 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.




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