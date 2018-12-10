Рост сменился падением: курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане немного снизился по сравнению с прошлой неделей на 2,21 сума.
Доллар демонстрировал рост в Узбекистане с середины августа 2018 года и в октябре этого года вновь превысил отметку в 8 тысяч сумов.
Евро, напротив, продемонстрировал рост на 48,21 сума. Официальный курс европейской валюты к суму составит 9456,46 сума.
Рубль подорожал на 1,37 сума - до 125,22 сума.
Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.