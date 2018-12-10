GM Uzbekistan раскрывает технические характеристики и стоимость Tracker

Розничным покупателям автомобиль будет доступен в двух комплектациях.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Компания GM Uzbekistan открыла прием заказов на кроссовер Chevrolet Tracker с 10 декабря 2018 года.

Покупателям автомобиль будет доступен в двух комплектациях: Tracker LT M/T (базовая комплектация с механической коробкой передач) и Premier A/T. Для первой розничная цена составит 184 308 855 сумов, для второй — 215 680 575 сумов.

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Как отметили в компании, машины будут оснащены автоматическим круиз-контролем, информационно-развлекательной системой (BYOM2) и светодиодными дневными ходовыми огнями. В комплектацию автомобиля также входят шесть подушек безопасности, задние датчики парковки и алюминиевые диски.

Tracker укладывается в требования субкомпактного класса: 4257 мм в длину, 1776 мм в ширину и 1679 мм в высоту. Топливный бак автомобиля - 53 литра.

Двигатель с объемом 1,8 литра развивает мощность в 140 лошадиных сил при 6200 оборотах в минуту. Расход топлива составляет около 7,1 литра на 100 километров. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 10,6 секунды. Модель получила четырехцилиндровый двигатель.

На первом этапе продажей и обслуживанием кроссовера Tracker будет заниматься филиал мультибрендового автосалона Nurafshon AvtoCenter в Сергелийском районе Ташкента.

В GM отметили, что Tracker не является заменой выпускавшегося ранее автомобиля Саptiva.