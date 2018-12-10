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Врач проводит осмотр пациента

InfinBank может приобрести клинику MDS-Service в Ташкенте

© Sputnik / Николай Хижняк
Экономика
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Сумма сделки может составить около 32 миллиардов сумов, лотом выступают 100% уставного капитала.

ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. InfinBank подал заявку на покупку клиники MDS-Service в Ташкенте за 32 миллиарда сумов, сообщается на сайте аукциона E-ijro.

Лотом выступят 100% уставного капитала клиники, одна считается одним из лидеров среди частных подстанций скорой помощи в Узбекистане. В предложение, помимо медицинского оборудования и 10 автомобилей,  входят активы, инвестиции и все имущество.

Банк оказался единственным участником, подавшим заявку. Оператор отправил ему электронное письмо, оплатить покупку можно в течение 5 дней. Затем его признают победителем аукциона, оформляется протокол о результатах аукциона.

MDS-Service была создана в 1996 году, у компании – собственная поликлиника, диагностический центр и стационар, располагается на улице Боткина в Ташкенте.

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Теги:
Узбекистан, Банки, Ташкент, поликлиника



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