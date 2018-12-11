Жара, дожди и вредители: Мирзиёев подвел итоги года в сельском хозяйстве

В 2018 году в Узбекистане произвели сельскохозяйственную продукцию более чем на 58 триллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Узбекистане в 2018 году сократились, следует из выступления президента Шавката Мирзиёева, посвященного Дню работников сельского хозяйства.

Сельскохозяйственный сезон в 2018 году оказался непростым, отметил глава Узбекистана.

"Сильная засуха, неожиданные проливные дожди и ветра весной, знойная жара и дефицит воды для полива летом, ранние осенние осадки, а также различные вредители и заболевания растений стали серьезным испытанием для работников сельского хозяйства страны", - заявил он.

По словам Мирзиёева, удалось заготовить 6 миллионов 124 тысячи тонн зерна, 2 миллиона 300 тысяч тонн хлопка, 8 миллионов 661 тысячу тонн овощей, 2 миллиона 411 тысяч тонн картофеля, 1 миллион 607 тысяч тонн бахчевых культур, около 2 миллионов 100 тысяч тонн фруктов, 1 миллион 314 тысяч тонн винограда, 18 тысяч тонн коконов, 1 миллион 789 тонн мяса, 7 миллионов 830 тысяч тонн молока.

В целом за 2018 год в Узбекистане произвели сельскохозяйственную продукцию на 58 триллионов 181 миллиард сумов.

Президент отметил, что следует продолжать последовательную работу по сокращению низкопродуктивных площадей для посевов хлопчатника и зерновых. А на освободившихся площадях выращивать экспортоориентированные культуры, пользующиеся большим спросом на внутреннем и внешнем рынках. То есть у каждого хозяйства и района должна быть четко определенная специализация.