ЕБРР повысит уровень финансового образования узбекских предпринимателей

Встреча с делегацией Европейского банка реконструкции и развития состоялась 11 декабря, стороны обсудили множество тем.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Представители Центробанка Узбекистана встретились с делегацией Европейского банка реконструкции и развития, сообщает пресс-служба регулятора.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках укрепления потенциала Центробанка, развитие банковской сферы и финансовых рынков, а также проект финансового образования предпринимателей в Узбекистане.

"Одиннадцатого декабря в ЦБ состоялась встреча с делегацией ЕБРР во главе с управляющим директором по России и управлению портфелем г-жой Н. Ханженковой и вновь назначенным управляющим директором по Центральной Азии г-ном Б. Балванерой", - говорится в сообщении.

Ранее ЕБРР заявлял о планах по поддержке женщин-предпринимателей в Узбекистане.

К программе "Женщины в бизнесе" уже подключены Беларусь, Армения, Грузия, Украина, Молдова, Азербайджан.