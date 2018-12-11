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Центральный банк Республики Узбекистан

ЕБРР повысит уровень финансового образования узбекских предпринимателей

© Flickr / Stanislav Magay
Экономика
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Встреча с делегацией Европейского банка реконструкции и развития состоялась 11 декабря, стороны обсудили множество тем.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Представители Центробанка Узбекистана встретились с делегацией Европейского банка реконструкции и развития, сообщает пресс-служба регулятора.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках укрепления потенциала Центробанка, развитие банковской сферы и финансовых рынков, а также проект финансового образования предпринимателей в Узбекистане.

"Одиннадцатого декабря в ЦБ состоялась встреча с делегацией ЕБРР во главе с управляющим директором по России и управлению портфелем г-жой Н. Ханженковой и вновь назначенным управляющим директором по Центральной Азии г-ном Б. Балванерой", - говорится в сообщении.

Ранее ЕБРР заявлял о планах по поддержке женщин-предпринимателей в Узбекистане.

К программе "Женщины в бизнесе" уже подключены Беларусь, Армения, Грузия, Украина, Молдова, Азербайджан.

Теги:
бизнес, Узбекистан, Банки



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