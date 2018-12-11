С ветерком и за деньги: платные трассы появятся в Узбекистане в 2020 году

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Платные дороги появятся во всех районах Узбекистана с 1 января 2020 года, следует из постановления кабинета министров о дополнительных мерах по реализации Концепции обеспечения безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы.
Документ утверждает государственно-частное партнерство в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и
создания современной дорожной инфраструктуры.
Также за три месяца разработают проект закона "О платных автомобильных дорогах".
В законопроекте, разработанном Министерством внутренних дел Узбекистана, предлагалось создавать платные дороги только там, где есть альтернативная бесплатная, но в итоговый документ это положение не вошло.