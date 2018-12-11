С ветерком и за деньги: платные трассы появятся в Узбекистане в 2020 году

В ближайшее время в республике разработают проект закона "О платных автомобильных дорогах".

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Платные дороги появятся во всех районах Узбекистана с 1 января 2020 года, следует из постановления кабинета министров о дополнительных мерах по реализации Концепции обеспечения безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы.

Документ утверждает государственно-частное партнерство в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и

создания современной дорожной инфраструктуры.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Деньги в асфальт: как устроены платные дороги в странах СНГ

Предложения о реализации проектов по поэтапному внедрению платных магистральных дорог в инвестиционную программу и государственные программы развития Узбекистана должны быть подготовлены до 1 июня 2019 года.

Также за три месяца разработают проект закона "О платных автомобильных дорогах".

В законопроекте, разработанном Министерством внутренних дел Узбекистана, предлагалось создавать платные дороги только там, где есть альтернативная бесплатная, но в итоговый документ это положение не вошло.