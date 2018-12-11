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Дороги Ташкента в сильную жару

С ветерком и за деньги: платные трассы появятся в Узбекистане в 2020 году

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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В ближайшее время в республике разработают проект закона "О платных автомобильных дорогах".

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Платные дороги появятся во всех районах Узбекистана с 1 января 2020 года, следует из постановления кабинета министров о дополнительных мерах по реализации Концепции обеспечения безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы.

Документ утверждает государственно-частное партнерство в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и
создания современной дорожной инфраструктуры.

Строительство ЦКАД и трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Предложения о реализации проектов по поэтапному внедрению платных магистральных дорог в инвестиционную программу и государственные программы развития Узбекистана должны быть подготовлены до 1 июня 2019 года.

Также за три месяца разработают проект закона "О платных автомобильных дорогах".

В законопроекте, разработанном Министерством внутренних дел Узбекистана, предлагалось создавать платные дороги только там, где есть альтернативная бесплатная, но в итоговый документ это положение не вошло.




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