На сколько в России повысили МРОТ

Рост составил 119 рублей, теперь этот показатель равен прожиточному минимуму – чуть более 11 тысяч рублей.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Государственная дума России повысила МРОТ – минимальный размер оплаты труда, сообщает РИА Новости.

Теперь он равен прожиточному минимуму – 11 тысяч 280 рублей.

© Sputnik / Михаил Мордасов На сколько в России вырастут цены на коммунальные услуги

В мае в РФ вступил в силу закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда составил 11 тысяч 163 рубля, теперь он увеличен на 117 рублей.

Эта мера коснется трех миллионов человек, регионам на реализацию выделяют 20 миллиардов рублей.

Показатель влияет на пособия по безработице, компенсации, размеры декретных выплат, кредиты и различные социальные выплаты. Любая область имеет право устанавливать более высокий МРОТ.

Кроме того, с января следующего года в России повышают НДС (налог на добавленную стоимость) с 19% до 20%. Это приведет к дополнительным доходам федерального бюджета.