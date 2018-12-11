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Отремонтированная дорога в Узбекистане

Частным предпринимателям разрешат арендовать участки дорог в Узбекистане

© Пресс-служба Государственного комитета по автомобильным дорогам
Экономика
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Вдоль арендованных участках можно будет организовать платные парковочные места с паркоматами и информационными системами, фиксирующими нарушения правил движения и оплаты. 

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Частные предприниматели смогут взять в аренду участки дорог в аренду сроком до 10 лет, следует из постановления кабинета министров о дополнительных мерах по реализации Концепции обеспечения безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы.

Предпринимателям разрешат организовывать вдоль арендованных участков платные парковочные места с парковочными автоматами и информационными системами, фиксирующими нарушения правил движения и оплаты. 

Выбирать компании будут на конкурсной основе. Государство будет только контролировать выполнение частным партнером условий соглашения.

Дороги Ташкента в сильную жару
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
С ветерком и за деньги: платные трассы появятся в Узбекистане в 2020 году
Если сейчас штрафы за нарушения правил дорожного движения, выявленные при помощи установленных интеллектуальных видеокамер, поступают в республиканский бюджет и внебюджетный фонд МВД. То предприниматели, которые будут заниматься проектом, смогут рассчитывать на не более 30% от суммы выявленных штрафов.

Установленные системы мониторинга дорожного движения и будут принадлежать МВД, а частные компании займутся их технической поддержкой на договорной основе.

Часть денежных поступлений от использования платных парковочных мест и автомобильных стоянок будет направят в местный бюджет. Эти деньги пойдут на развитие дорожной инфраструктуры.

До 1 января 2022 года предпринимателей, взявших в аренду участки дорог, освободят от уплаты таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) за ввозимое оборудование, комплектующие изделия, программное обеспечение, строительные и иные материалы, не производимые в Узбекистане. В этот период им также можно буде не платить налог на добавленную стоимость за работы (услуги), выполняемые нерезидентами Узбекистана.

Документ также предусматривает появление платных дорог во всех регионах Узбекистана с 1 января 2020 года.




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