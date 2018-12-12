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В Узбекистане презентовали портал для инвесторов

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Сайт разработан Государственным комитетом по инвестициям.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Узбекистан обзавелся инвестиционным порталом, на котором представлена информация о потенциале республики, реализуемых проектах, развитии отраслей экономики, свободных и малых экономических зонах, а также льготах и преференциях. Кроме того, пользователи могут сравнить ключевые аспекты бизнес-среды республики и других стран, которые делают инвестиции более выгодными.

Скриншот инвестиционного портала Узбекистана
https://invest.gov.uz/
Скриншот инвестиционного портала Узбекистана

На презентации было отмечено, что портал позволяет профильному комитету поддерживать связь с участниками инвестиционной деятельности в круглосуточном режиме, пишет Gazeta.uz.

В будущем планируется внедрить на сайте подачу онлайн-заявок для получения земли. Как ожидается, ответы тоже будут поступать в режиме онлайн.

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Информация на портале представлена на русском, узбекском, английском, немецком, французском, турецком, корейском и китайском языках. При его создании разработчики учли опыт создания более 37 инвестиционных порталов разных стран.

Теги:
Узбекистан, Инвестиции



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