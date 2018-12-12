В Алмалыке обсудили металлургию на международном уровне

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В городе Алмалыке 12 декабря состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная металлургии, сообщает пресс-служба филиала НИТУ "МИСиС".

В мероприятии приняли участие более 80 ученых и экспертов из Германии, Финляндии, КНР, России, Казахстана и других стран СНГ.

Пресс-служба филиала МИСиС В филиале НИТУ "МИСиС" г.Алмалык состоялась международная научно-практическая конференция

Помимо представителей бизнеса – руководителей "Стальпроекта", Nord Engineering, Kanex Group, "Норильского никеля", в Узбекистан также прибыли специалисты из Российской академии наук и Национальной академии наук Казахстана.

"В центре внимания специалистов на данном мероприятии были такие актуальные вопросы, как совершенствование технологий и повышение качества управления плавкой, утилизация тепла, автоматизация управления металлургических процессов, моделирование работы и оптимизация конструкции металлургического оборудования", - говорится в сообщении.

Также участники рассмотрели современные тенденции развития металлургии в мире и республике.