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Узбекистан заключил с Индией соглашения о сотрудничестве в текстильной сфере

Узбекистан договорился с Индией о сотрудничестве в текстильной сфере

Узтекстильпром
Экономика
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Делегация «Узтекстильпрома» приняла участие в международной конференции в Нью-Дели, стороны заключили восемь инвестиционных соглашений.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Узбекистан заключил с Индией восемь инвестиционных соглашений на 30,5 миллионов долларов, сообщает пресс-служба "Узтекстильпрома".

Об этом стороны договорились на международной конференции Global Textile Conclave-2018 в Нью-Дели.

"Целью визита стало расширение взаимовыгодного сотрудничества с индийскими текстильными компаниями.В мероприятии приняли участие более 1000 представителей текстильной и швейно-трикотажной промышленности", - говорится в сообщении.

Участники обсудили повышение рентабельности текстильной и швейно-трикотажной продукции и инновации для устойчивого роста промышленности.

Узбекистан и Индия намерены совместно заняться организацией ежегодных специализированных выставок-ярмарок и показов мод.

Теги:
Текстильное производство, Индия, Узбекистан



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