Узбекистанцам разъяснили механизм изъятия земельных участков

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Узбекистане разъяснили условия выделения земли инвесторам и изъятия участков. Основания указаны в постановлении о мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в республике, опубликованном в августе 2018 года.

"Изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд будет допускаться исключительно после проведения открытого обсуждения с заинтересованными лицами, земельные участки которых планируется изымать, а также оценки выгод и издержек", — рассказал представитель Государственного комитета по инвестициям Ойбек Хамраев на мероприятии, посвященном годовому отчету о деятельности ведомства.

Чиновник отметил, что сносить жилые, производственные помещения, а также иные строения и сооружения физических и юридических лиц при изъятии земельных участков можно только после полного возмещения рыночной стоимости недвижимого имущества и убытков, причиненных собственникам в связи с изъятием.

Хамраев подчеркнул: до сегодняшнего дня земли изымались по различным причинам, теперь же существует ограниченный список условий.

Согласно документу, изъятие земель возможно для нужд обороны и государственной безопасности, а кроме того — для создания охраняемых природных территорий, свободных экономических зон.

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Также изъятие участков допускается в целях строительства (реконструкции) автомобильных и железных дорог, аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитена, тоннелей, объектов энергетических систем и линий электропередачи, линий связи, объектов космической деятельности, магистральных трубопроводов, инженерно-коммуникационных сетей.

Участки могут изымать для исполнения генпланов населенных пунктов по строительству объектов за счет средств госбюджета, а также в других предусмотренных законом случаях.