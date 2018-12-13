При агентстве будет работать экспертный совет, куда войдут представители Академии наук и Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. В Узбекистане появится Агентство по развитию возобновляемой энергетики. Проект указа президента Узбекистана опубликован на портале СОВАЗ.

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Новую структуру хотят создать при кабинете министров. Агентство будет разрабатывать и реализовывать стратегические направления в сфере использования возобновляемой энергетики.

При агентстве будет работать экспертный совет, куда войдут представители Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, Академии наук, других причастных министерств и ведомств.

Кроме того, появится Фонд развития возобновляемой энергетики, который будет формироваться за счет грантов международных и иностранных финансовых организаций.

В 2019 году власти Узбекистана намерены утвердить Концепцию развития возобновляемой энергетики на период с 2020 по 2030 год. Согласно этому документу, в стране будут построены объекты возобновляемой энергетики.