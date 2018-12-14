В Узбекистане построят первый в ЦА протонной онкоцентр

Ведущий в мире разработчик и производитель систем протонной терапии - компания IBA - с интересом рассматривает возможность такого строительства, сообщили в МИД республики.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Бельгийская IBA намерена построить в Узбекистане первый в Центральной Азии центр протонной онкологической терапии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В среду, 12 декабря, в Брюсселе состоялась встреча заместителя премьера Узбекистана Азиза Абдухакимова с управляющим директором IBA Оливье Леграном

"Легран сообщил, что бельгийская сторона с большим интересом рассматривает возможность строительства в Узбекистане первого в Центральной Азии Центра протонной терапии онкологических заболеваний", - говорится в сообщении министерства.

Бельгийская компания - ведущий в мире разработчик и производитель систем протонной терапии, занимает лидирующую позицию в данной области, оснастив своим оборудованием более 55% всех существующих в мире центров подобного лечения, добавили в МИД Узбекистана.