В Узбекистане построят первый в ЦА протонной онкоцентр

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Бельгийская IBA намерена построить в Узбекистане первый в Центральной Азии центр протонной онкологической терапии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
В среду, 12 декабря, в Брюсселе состоялась встреча заместителя премьера Узбекистана Азиза Абдухакимова с управляющим директором IBA Оливье Леграном
"Легран сообщил, что бельгийская сторона с большим интересом рассматривает возможность строительства в Узбекистане первого в Центральной Азии Центра протонной терапии онкологических заболеваний", - говорится в сообщении министерства.
Бельгийская компания - ведущий в мире разработчик и производитель систем протонной терапии, занимает лидирующую позицию в данной области, оснастив своим оборудованием более 55% всех существующих в мире центров подобного лечения, добавили в МИД Узбекистана.