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Сотрудница клинико-диагностической лаборатории

В Узбекистане построят первый в ЦА протонной онкоцентр

© Sputnik / Кирилл Брага
Экономика
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Ведущий в мире разработчик и производитель систем протонной терапии - компания IBA - с интересом рассматривает возможность такого строительства, сообщили в МИД республики.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Бельгийская IBA намерена построить в Узбекистане первый в Центральной Азии центр протонной онкологической терапии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В среду, 12 декабря, в Брюсселе состоялась встреча заместителя премьера Узбекистана Азиза Абдухакимова с управляющим директором IBA Оливье Леграном

"Легран сообщил, что бельгийская сторона с большим интересом рассматривает возможность строительства в Узбекистане первого в Центральной Азии Центра протонной терапии онкологических заболеваний", - говорится в сообщении министерства.

Бельгийская компания - ведущий в мире разработчик и производитель систем протонной терапии, занимает лидирующую позицию в данной области, оснастив своим оборудованием более 55% всех существующих в мире центров подобного лечения, добавили в МИД Узбекистана.




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